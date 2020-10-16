  • 26°C
香港時間 : 20201016日 (五) 23:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【高銀財困】高銀143億元出售高銀金融國際中心　斥清盤呈請人欠理據

即市財經 22:32 2020/10/16

分享：

高銀143億元出售高銀金融國際中心　虧損20億元

高銀金融 （00530） 陷財務危機，高銀金融最新公布，出售持有九龍灣高銀金融國際中心的成美及Goal Eagle，作價143億元，當中102億元將用於償還出售集團的債務，餘額約41億元用作一般營運資金。高銀金融表示，出售事項料錄得20億元，主要為代價與帳面值163億元的差額。

高銀將舉行特別股東會表決，公司擬於下周一（19日）復牌。高銀金融指，交易買方為商人FONG Tim，稱其為獨立第三方。

高銀金融表示，出售完成後，餘下業務主要從事提供保理服務、金融投資、酒品及酒品相關業務、物業發展及投資、餐廳營運。高銀預期，債務將減少至約20億元（其與保理業務有關）。公司早前公告，以現金代價約20.5億港元出售保理業務，但目前尚未完成。

高銀另一公告表示，成美及Goal Eaglee欠付若干獨立金融機構的貸款，而高銀作為相關貸款的企業擔保人。對於抵押信託人向百慕達最高法院提呈針對高銀金融的清盤呈請，高銀金融稱表示，會積極抗辯，並指已獲法律顧問的意見，認為對方呈請清盤的理由缺乏理據。

 

相關文章：

【高銀白武士退出】高銀金融：長實高層馬勵志辭任因工作日益繁重　無充足時間履行職務

【高銀財困】高銀金融遭入稟清盤　消息：債權人拒絕談判（第二版）

【高銀財困】高銀金融折讓1%配股 集資近14億元

編輯：麥德銘

香港股票 復牌 九龍灣 高銀 高銀金融（00530）

上一篇文章

【科創板】高陽科技擬分拆芯片業務　於上交所科創板上市

下一篇文章

【港元定期存款】半年及1年港元定存　不敵iBond兩厘墊底息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】滙豐ADR重上30關阿里ADR高1.9%　恒指夜期升87點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR重上30關阿里ADR高1.9%　恒指夜期升87點（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）