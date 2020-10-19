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【高銀財困】高銀復牌挫近7%　143億元出售高銀金融國際中心、斥清盤呈請人欠理據

即市財經 10:13 2020/10/19

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高銀143億元出售高銀金融國際中心　虧損20億元

高銀金融 （00530） 陷財務危機，高銀金融最新公布，出售持有九龍灣高銀金融國際中心的成美及Goal Eagle，作價143億元，當中102億元將用於償還出售集團的債務，餘額約41億元用作一般營運資金。高銀金融表示，出售事項料錄得20億元虧損，主要為代價與帳面值163億元的差額。高銀復牌後股價挫近7%，低見0.9元，成交295萬元。

高銀金融指，交易買方為商人FONG Tim，稱其為獨立第三方。高銀目前已收取金額2億元的首筆按金。

高銀金融表示，出售完成後，餘下業務主要從事提供保理服務、金融投資、酒品及酒品相關業務、物業發展及投資、餐廳營運。高銀預期，債務將減少至約20億元（其與保理業務有關）。公司早前公告，以現金代價約20.5億港元出售保理業務，但目前尚未完成。

高銀另一公告表示，成美及Goal Eaglee欠付若干獨立金融機構的貸款，而高銀作為相關貸款的企業擔保人。對於抵押信託人向百慕達最高法院提呈針對高銀金融的清盤呈請，高銀金融稱表示，會積極抗辯，並指已獲法律顧問的意見，認為對方呈請清盤的理由缺乏理據。

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編輯：麥德銘

香港股票 復牌 九龍灣 高銀 高銀金融（00530）

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