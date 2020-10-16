【美國大選】新興市場之父麥樸思：若美國大選結果有爭議 市場將急劇回調

▲ 新興市場之父麥樸思認為，如果美國大選結果出現爭議，市場將經歷「真正的調整」。

美國大選臨近，「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）在接受美國媒體訪問時警告，若美國大選結果出現爭議，「市場將經歷真正的調整或者可能急劇下跌，將是非常、非常嚴重的問題。」他表示，市場不會願意見到美國總統大選結果有爭議。

CNBC報道，若在美國大選中落後的候選人拒絕讓步，並質疑大選結果的合法性，將令總統大選出現爭議。現任總統特朗普（Donald Trump）已多次拒絕透露會否接受大選結果，令市場憂慮，如果特朗普最終落敗民主黨候選人拜登（Joe Biden），權力移交將出現混亂。

麥樸思認為，市場下跌的幅度取決於爭議持續的時間，如果爭議最終上升到最高法院，決定贏家的過程將非常冗長（drawn out）並為市場帶來更多不確定性。他續指，為對沖美國大選爭議風險，傾向投資對經濟下行相對免疫的公司，例如擁有強勁資產負債表，或者可以維持甚至提升其產品服務需求的公司。

麥樸思續指，總體而言，特朗普勝出將是對市場更有利的結果，因特朗普已承諾減稅，民主黨卻傾向向富人及企業徵稅。

麥樸思：亞洲市場仍具吸引力

新興市場方面，麥樸思認為亞洲對投資者而言依然具吸引力，並透露已重倉投資台灣及南韓公司，尤其是科技零部件供應商，例如半導體及集成電路。雖然中美科技戰升溫，麥樸思表示不太憂慮，「今時今日無論施加何種貿易限制，國與國之間依然需要貿易往來，中美也不例外。」

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編輯：陳健婷