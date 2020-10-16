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【美股焦點】「破產股」再度熱炒 百年歷史租車公司赫茲Hertz爆升1.7倍

即市財經 22:40 2020/10/16

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有百年歷史的租車公司Hertz不敵疫情，此前申請了破產保護。

因疫情嚴重打擊業務而申請破產保護的租車公司赫茲Hertz（美︰HTZ）再度被炒起，其股價周五一度漲1.77倍，高見2.86美元；最近升幅仍達101%，報2.07美元。Hertz此前宣布，獲得16.5億美元的DIP融資。

DIP融資即「Debtor-in-possession finacing」，是破產保護申請者可以進行的一種特別融資方式。DIP的債權人在破產清算時排名第二，優先於員工、消費者等，僅次於清算執行公司。

當企業進入破產保護程序後，債務清算會暫時停止，期間公司可以制定清償債務的計劃、尋求更多融資等，同時業務仍可繼續營運。

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編輯︰侯景成

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