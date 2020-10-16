【力拓內地】新世界投加碼投資大灣區 斥資100億深圳太子灣建構 Victoria Dockside 2.0

國家主席習近平日前出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會時發表重要講話，提出要抓住粵港澳大灣區建設重大歷史機遇。本港企業近年也六頻於大灣區尋找發展機會，其中新世界發展 （00017）就是最積極的本港發展商，該集團宣布，將於被譽為「灣區重要引擎」的深圳投資逾100 億元，在深圳太子灣大型一站式綜合項目。

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上述項目坐落於蛇口全新建造的郵輪碼頭旁，發展總樓面面積達390萬平方呎，落成後將成為深圳最大海濱文化商業區。新世界指，以上項目將以香港的旗艦項目 Victoria Dockside 維港文化匯為藍本，建構 Victoria Dockside 2.0，將引入國際頂尖藝術設計風格，加入環保健康元素，為大灣區帶來首個循環經濟圈以及文化零售體驗，預計整個項目於2024年起分階段落成。

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集團指，太子灣發展項目坐落於南山區，也是位處大灣區核心地段，為高新技術產業基地、大學區、旅遊及物流重鎮，發展潛力巨大。在一小時生活圈內，有關黃金地段可覆蓋包括深圳、東莞、珠海、惠州、中山等城市在內的 3,200 萬人口。



太子灣項目以文化生活為主軸，除擁有 K11文化藝術購物中心，也有家庭親子教育為主題的 Discovery Park，以及多元文化藝術空間。同時，項目也設有海濱商業街、五星級酒店，以及高達 380 米的甲級寫字樓，加上周邊的國際級醫院及教育配套，屬罕有而完善的大型社區，估計能吸引超過 500 個頂級租戶進駐。

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新世界在大灣區其他城市也投資多個優質國際化項目，如近期投資位於番禺核心交通樞紐的廣州漢溪長隆項目，總建築面積逾 500,000 平方米，也將開發成為集 DiscoveryPark、甲級寫字樓和住宅於一身的大型綜合發展項目。



現時新世界於內地共有總樓面面積約648萬平方米土地儲備，其中核心項目的總樓面面積約571萬平方米，當中有50%位於大灣區。過去4年，新世界也加速發展大灣區，奪得多個項目，總發展面積接近 150 萬平方米。由於大灣區的發展整體毛利率較一般項目為高，去年財政年度的大灣區項目毛利率更高達 70%，預計太子灣及其他大灣區項目落成後，將為集團帶來可觀收益。

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責任編輯：陳詠妍