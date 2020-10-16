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【周末好去處】石崗雷公田村至河背村 平路易行3小時 尾段有「彩蛋」

環球政經 22:46 2020/10/16

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疫情下屈到悶，香港踏入秋涼正是郊遊季節，雖然仍要戴口罩，但畢竟到到郊外接近花草樹木，總能讓崩緊神經得以稍為放鬆。是次介紹路線為雷公田村起步至河背村。雷公田村位於石崗軍營旁，此路線沿引水道，全是石屎平路，除了後段小段落斜往河背村，全程完全無難度，沿路樹影婆娑，行畢全程需約3小時。此路線行至尾段會有驚喜。

由雷公田村至河背村路線圖(紅線)。

【周末好去處】避人潮冷門行山路線  隱世草地深呼吸 【下一頁

【周末好去處】小編真心推介行山路線  鹿頸「Hea行」去谷埔歎蠔仔煎【下一頁

點去：

＞由荃灣坐九巴51號到雷公田村落車過對面馬路即到入口。

＞由元朗泰衡街座專線小巴72號總站雷公田村落，此小巴途徑錦上路西鐵站Ｃ出口，亦可於該處上落車。

＞回程河背村有專線小巴往元朗巿中心，中途經錦上路西鐵站可上落。

注意

１路上原本有農場鮮奶有限公司的小店提供小食飲品，但疫情期間小店不營業。

２入口步行約10分鐘有公共洗手間，此後直至終點河背村才有洗手間。

沿路風景:

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撰文：鄭靜珊

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