【周末好去處】石崗雷公田村至河背村 平路易行3小時 尾段有「彩蛋」

疫情下屈到悶，香港踏入秋涼正是郊遊季節，雖然仍要戴口罩，但畢竟到到郊外接近花草樹木，總能讓崩緊神經得以稍為放鬆。是次介紹路線為雷公田村起步至河背村。雷公田村位於石崗軍營旁，此路線沿引水道，全是石屎平路，除了後段小段落斜往河背村，全程完全無難度，沿路樹影婆娑，行畢全程需約3小時。此路線行至尾段會有驚喜。

▲ 由雷公田村至河背村路線圖(紅線)。

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點去：

＞由荃灣坐九巴51號到雷公田村落車過對面馬路即到入口。

＞由元朗泰衡街座專線小巴72號總站雷公田村落，此小巴途徑錦上路西鐵站Ｃ出口，亦可於該處上落車。

＞回程河背村有專線小巴往元朗巿中心，中途經錦上路西鐵站可上落。

注意：

１路上原本有農場鮮奶有限公司的小店提供小食飲品，但疫情期間小店不營業。

２入口步行約10分鐘有公共洗手間，此後直至終點河背村才有洗手間。

沿路風景:

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撰文：鄭靜珊