【都市診療室】保持心境輕鬆面對玫瑰痤瘡

談起皮膚炎症，大家最熟悉的自然是少男少女長的青春痘。有一種叫玫瑰痤瘡的皮膚病，也會令人面紅、長粒，任何年齡性別也可患上，但病患較多出現在30至40歲的女性身上。此病原因未明，跟遺傳無關，很難斷尾，但可靠外塗和內服的藥物，紓緩病發徵狀。保持輕鬆心境，也是治療的良藥。

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轉涼水沖涼介辛辣食物

玫瑰痤瘡的致病原因，至今未明，但患者往往因為經常面紅引起尷尬，影響社交生活。而且病發時面部的灼熱滾燙感覺，亦令病者難受。患者臉部的血管，會對溫度和周遭環境變得非常敏感，而含咖啡因的飲品、辛辣和熱食，也是誘發的因素。當血管發大、擴張時，血流量便會增加，面紅和滾燙的病徵，更加嚴重。

如果病徵輕微，患者用涼水和冰敷，可暫時紓緩不適，但稍歇後，病徵又會重新出現。因此避開引致病發的誘因，更為有效。患者需改變生活習慣，避免進食辛辣刺激嘅食物同飲酒，外出須塗防曬，或盡量減少接收太陽中的紫外綫。有患者希望用護膚品改善病徵，但當中若含化學品，則會令皮膚更加敏感，疾病更易發，故此選擇時必須極為小心，宜用低敏配方，也不應採用類固醇產品，否則會有反效果。至於用熱水洗面和沖涼，也會刺激血管反應，最好能轉用涼水。而情緒激動、焦慮，也是此病的幫兇，故此患者宜保持心平氣和。

不能長期服用藥物紓緩

玫瑰痤瘡雖不能根治，但用藥亦會對病情有所紓緩。外塗方面，有一些幫助血管收縮的外塗藥物，能維持8至10小時，很多人用後成效不錯。但有小部份人會於藥效消失後，病情反彈，血管擴張更為嚴重。內服藥物通常是採用口服的抗生素，跟治療暗瘡的藥物類似，但須由醫生臨床診斷。不過，上述藥物不能長期服用，若患者有好轉，就要停服。除了外塗和內服外，有些患者或須接受激光和彩光的治療，原理是當血管吸收了某種波段的光後，反應會變慢、收縮。當血管反應降低後，患者就不會容易面紅。

臨床遇上不少玫瑰痤瘡的患者，不尋常的面紅和滿臉痤瘡，常常影響他們的自信而造成社交障礙，心情亦往往大受打擊。但患者若能避開誘發因素，配合治療，康復亦見成效，而此病無疑是對患者身心的一場考驗。