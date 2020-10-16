【零售寒冬】六福集團上季整體同店銷售下跌55%　港澳同店銷售倒退63%

▲ 六福集團上季整體同店銷售下跌55%。

六福集團 （00590） 公布第二季銷售數據，受新冠疫情持續影響，整體同店銷售按年跌55%，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別下降46%及65%。香港及澳門市場同店銷售倒退63%，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別下降53%及74%，跌幅相對上一季度有輕微收窄。

集團指，踏入9月各區市場的零售氣氛皆見逐步恢復，自營店的整體同店銷售從7、8月的約跌60%，改善至9月的約跌40%。澳門由於已逐步通關，同店銷售從之前多個月份的約跌90%，大幅改善至9月的約 跌50%；香港市場的同店銷售亦從之前月份的約跌60%，改善至9月的約跌40%。另外，香港及澳門市場於季內的零售銷售額按年計約有60%跌幅。

至於內地市場方面，集團指，內地市埸因疫情控制比較有效，季內零售氣氛逐步恢復，相對上一季度取得較大改善。內地「六福」自營店同店銷售跌15%，其黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌15%及16%，同店銷售從7及8月份的雙位數字跌幅改善至9 月的高單位數字跌幅，而10月首周則改善至低單位數字跌幅。

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