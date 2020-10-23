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【一家四口 離家出走】民宿不方便說的真相

名人薈萃 17:32 2020/10/23

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不少香港人計劃移民，到彼邦「做乜嘢」成為他們行走江湖的頭號考慮。「開間民宿」是不少香港人理所當然的答案。在外國時，如果能當個有幾個房間的民宿小老闆，迎來世界各地賓客，坐在家中賺遊客錢，不亦樂乎。但事實上又是否如此？我們走遍四川、雲南、台灣、泰國和日本，跟多位民宿老闆交流，發現牌面是「開民宿有錢賺」，牌底卻是啞子吃黃蓮。這裏分享一些民宿的Inconvenient Truth，讓你多角度考察。

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開民宿的利與弊

1.競爭極大：民宿門檻不高，你可以做，其他人也可以。但最大競爭來自酒店，因近年民宿侵蝕了酒店市場，為了作出反擊，酒店業開始「酒店民宿化」，發展公寓式酒店，先簡化人手（降低營運開支），再以優質物業（裝修/地點/方便），去吸引顧客，性價比不時較民宿高。

2.親自清潔：香港大部分家庭有海外傭工，但在外地未必可以有這種方便。例如在日本、韓國，聘請當地清潔公司，費用高昂，所以不少民宿小老闆都親自清潔。在香港時，你都不會親自倒垃圾洗廁所清理渠口毛髮，但民宿小老闆卻要落手落腳清理客人毛髮。

3.顧客點評：民宿宣傳靠口碑和網上點評。可是無論你怎樣完美招待，只要是毛巾或床單有一丁點污漬，總會有挑剔客人作出負評。所以你要額外殷勤，去爭取五星好評。有位民宿老闆面對網上負評時，他坦白說：「心理壓力大過財政壓力！」

4.時間困身：正當大部分人都在旅遊季節一家到外地度假，但作為民宿小老闆卻要留守民宿招待客人。在旅遊旺季時，你沒有周末休息時間。客人未起時，你要準備早餐；客人外出時，你要打掃房間；客人休息時，你要外出買補給品，回覆其他客人查詢，管理網上評論等。你自己和家人/朋友的私人時間，往往只可以放到最後。

5.旅遊限制：某些民宿目標客人是海外遊客，但現時各國實施旅遊限制，把海外遊客拒諸門外。這類民宿對本地人的吸引力不大，反而政府為了救大企業（保就業！），會推出酒店資助優惠計劃。民宿小老闆向來是自僱人士，政府能幫的始終有限。

話雖如此，如果預先知道這些真相，依然堅決開民宿，你成功機會則大升，因為幾乎所有Downside可以管理風險，剩下只有Upside。另外，經過今次疫情後，相信不少經營得差的民宿和酒店會倒下，變相減低競爭。其實「吃得鹹魚抵得渴」，每個行業也有其好處壞處，這裏想問的，就是在「到外國做乜嘢」的問題上，你願意「去到幾盡」？

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撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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