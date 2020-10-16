【Tesla股價】大摩上調Tesla出貨量預期 惟目標價仍遠落後於現價

▲ 大摩上調Tesla出貨量預測。

焦點電動車股Tesla（美︰TSLA）近期發布了交付數據。摩根士丹利跟據近期各類消息，更新了對Tesla的目標價，由272美元上調至333美元。大摩亦上調了Tesla全年交付量預測，由474820調整至489721部；更將明年交付預測大幅上調9%至69.8萬部。

大摩於最新報告中表示，根據最近Tesla管理層言論及自動駕駛技術持續改善，相信Tesla在推動駕駛即服務（transportation as a service business，TaaS）方面進展快過預期，盈利空間亦高於此前該行的預測。

該行亦提到，Tesla近期降低了電池成本、改善了充電設施的基礎建設、保險費用等對於其估值模型也有影響。大摩更指出，按照目前大摩的DCF估值模型，假若Tesla在2030年的汽車交付量額外增加100萬部，將會推使股價目標上升50美元。目前大摩預期Tesla到2030年的年交付量為320萬部，較上次預測增加了20萬部。

值得注意的是，當前Tesla股價為4 48.88美元，仍遠高於大摩的目標價333美元。

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編輯︰侯景成