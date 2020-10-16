【人民幣】渣打料人幣明年衝6.4 定存滙息總回報逼7厘

▲ 人民幣今天勁彈，渣打專家更料升勢未完，明年最樂觀見6.4。

人民銀行本周一（10月12日）突把外滙風險準備金率從20%驟削至零，市場原預料人民幣升勢將被遏止，不料近日人幣漲勢更神勇，今天（10月16日）在岸價兌美元升穿6.7大關，收報6.6982。

渣打專家更預料，在岸價明年上半年將挑戰6.4，較現價有約4.5%的潛在漲幅；如以現時半年及1年人幣定存息最高2.5厘計，即滙息總回報直逼7厘。

至於反映境外市場的離岸價，亦逢關破關，更一口氣衝破6.7，一度高見6.6901。

4大利好刺激 人幣升勢停不了

人幣升勢停不了，專家指主要受4大利好刺激，包括：

（1）下周一（19日）內地公布第3季GDP，料再凸顯經濟疫後止跌重生；澳新銀行料升5%，市場的中位數預估是錄得5.5%升幅。

（2）憧憬10月26日召開的五中全會，為第4個5年計劃定調，主攻內循環力谷經濟，故不太擔心人幣過強將削弱出口競爭力。

（3）息差優勢，渣打中國宏觀策略部主管劉潔指，內地債券普遍有兩厘或以上息率，相比全球不少債券是負利率，顯得非常吸引，現時每月已大約吸引200億美元（約1,550億港元）的境外資金掃入內地債，無需等明年富時把內地債市納入旗下「世界國債指數」，內地債已勁吸金。美國大選明朗化後，中美角力急降溫，料外資加速湧入內地債市，一年累計料吸資約1萬億至1.2萬億元人民幣。大摩曾料，如果內地債加入上述國際指數，吸資約600億至900億美元，相當於每月流入約30億至45億美元。早前高盛更料長遠吸金1,400億美元。

（4）美國大選仍充滿暗湧，熱錢游資湧入高息的人幣，泊岸避險。

短期而言，華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，未來兩周在岸價約在6.65至6.85上落。

在岸價於9月底在亞洲收盤報6.8106，晚間收報6.799，今年以來累升2.5%；如以第三季急漲3.8%計，乃12年以來最大季度升幅。

今年料6.6至6.8橫行 明年阻力6.5

另一方面，綜觀多家業界對人民幣的最新預估，今年最牛目標價已上調至6.6，明年底最進取更是6.3。

業界普遍料，今年在岸價約於6.6至6.8橫行，明年阻力位暫約為6.5。

以下是專家論及今年底在岸價的目標價︰

●6.6︰外電指總部設在倫敦的研究機構凱投宏觀經濟（Capital Economics）指，受惠全球首個疫後重啟經濟等，料在岸價兌美元今年底衝上6.6；

●6.6至6.7︰渣打中國宏觀策略部主管劉潔料，年底人幣介乎6.6至6.7，明年上半年在最樂觀情況下，可挑戰6.4至6.5；

●6.65︰東亞銀行 （00023） 高級外匯市場策略師葉澤恆料年底見6.65；星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享則預計，人幣由現時至年底的高低位為6.6至6.8，年底見6.65；

●6.7︰滙豐、澳新銀行、中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文、上商研究部主管林俊泓、ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈及東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤，齊料滙價見6.7。

另一邊廂，放眼更長綫，業界對明年底在岸價預測暫不太多，最進取是凱投經濟的6.3，高盛及東方匯理齊料6.5，光銀的顏劍文、澳新銀行及滙豐皆料6.6；ING銀行為6.73，而星展香港高級經濟師周洪禮的最新預估為6.87。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源