【全球最佳僱主】福布斯2020全球最佳僱主　呢家亞洲企業奪NO.1

福布斯（Forbes）公布2020全球最佳僱主排行榜，結果由三星（Samsung）擊敗一眾歐美企業，成為NO.1。而中國企業亦有上榜，以華為排名14最高。

該榜單由福布斯與市場研究機構Statista合作編制，在6月至7月期間，調研了58 個國家和地區的16 萬名全職及兼職員工。受訪者就形象、經濟影響、人才開發、性別平等、社會責任等指標為自己的僱主打分。最終有750 家大型跨國公司上榜，各公司總部所在地分佈於45 個國家和地區。

以下是福布斯2020全球最佳僱主10強：

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上榜的美國企業數量最多，有247家；歐洲企業居次，有224家；亞洲和大洋洲企業有208家。IT、軟件及電訊企業的業務增長，想要採用在家工作（WFH）模式也更加容易。

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不出所料，此類企業的員工對僱主應對疫情表現的評價就高於旅行、休閑、交通類企業的員工。同樣是評價僱主在應對疫情方面的表現，哥倫比亞和巴西受訪者表達的滿意程度遠高於日本、新加坡、韓國或義大利受訪者。

至於中國企業也有上榜，華為排名14最高；阿里巴巴（09988）排名第50位；京東（09618）、奇虎360、騰訊（00700）排名分別為158、171及247位。

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記者：李兆明