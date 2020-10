【動物權益】美國研發機械海豚 冀取代真動物表演

游水、跳躍、賣萌全部都識!美國有科技企業研發幾可亂真的機械海豚,價值300萬至500萬美元(約2,324至3,874萬港元)。負責研發的公司負責人表示,希望機械海豚,終有一日可替代在動物園表演的真海豚,還動物自由。

位於加州的科企Edge Innovations研發的機械海豚,重250公斤,長2.5米,海豚皮膚由醫用矽膠(medical-grade silicone )製成,連叫聲都模仿得出神入化;有跟牠一同暢泳的人覺得幾可亂真。

Edge Innovations創辦人兼行政總裁康蒂(Walt Conti)表示,製作機械海豚的點自動化技術(animatronic)原本用於拍攝荷里活電影,希望這些機械動物有天可走進動物園,取代活生生的動物娛賓;屆時旅客更可跟仿數百萬年前侏羅紀時代的機械海洋生物、大白鯊,甚至爬行動物一起潛水,更多樂趣。

英國政府廣告籲芭蕾舞員轉投IT 網民惡搞高官回敬(多圖)【下一頁】

【WFH】近90%打工仔冀可選擇是否在家工作【下一頁】

不少動物園、馬戲團都有用動物表演,吸引觀眾,海豚更是常客。在歐洲,已經有約20個國家禁止馬戲團用野生動物表演。

康蒂續道:

「目前,大約有3000只海豚被囚禁,用以創造數十億美元的收益。顯然,大眾對海豚是喜歡海豚的。因此,我們希望抓住大眾的口味,提供其他方式,愛上海豚。」

(There are like 3,000 dolphins currently in captivity being used to generate several billions of dollars just for dolphin experiences. And so there’s obviously an appetite to love and learn about dolphins. And so we want to use that appetite and offer kind of different ways to fall in love with the dolphin.)