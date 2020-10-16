市建局將於山東街進行重建 區内劏房問題嚴重

市區重建局今日（16日）公布將於旺角山東街及地士道一帶進行重建項目，地盤總面積為2796平方米，在重建計劃内的數幢樓樓齡介乎47年至62年，約影響280個相關住戶。

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根據資料顯示，相關重建範圍大部分為唐樓，樓下為街市，衞生環境不理想。有受重建影響的住戶亦稱，大廈內有不少劏房單位，導致有滲水問題，相信重建能改善社區的居住環境。

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有住戶表示，年中曾有私人發展商以每呎1.5萬元收購的，但相信市建局的收購價應該會比有關發展商高。重建範圍的山東街、地士道街，距離旺角港鐵站約5分鐘路程，社區設計較爲落後，相信也是市區重建局提出重建的原因。

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責任編輯:翁嘉陽