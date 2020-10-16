【恒大債務】利福沽售恒大債券　獲利逾7000萬元

▲ 利福今次沽售的恒大債券，為利福於今年4月時，以「七五折」買入，因此利福仍獲利逾7000萬元。

利福國際 （01212） 公布，於7月2日至10月14日期間，於公開市場出售中國恒大 （03333） 於2021年5月至2024年4月期間到期、票面息率介乎6.25至12厘的五批債券，錄得收益7060萬元，所得款項淨額將用作一般營運資金。

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利福指，集團以總代價6243萬美元（相當於4.838億元），出售總面值為6300萬美元的票據，雖然代價較面值折讓近1%，但該批恒大債券為利福於今年4月時，以「七五折」買入，因此利福仍獲利逾7000萬元。

利福指，近期市場不確定因素增加而極為波動，出售票據將為集團提供即時流動資金，使其可於市場狀況許可下靈活調整（如有需要）其投資組合的整體策略。

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今年4月，利福以約1.29億美元（約10.04億港元）買入合共面值約1.7億美元（13.26億港元）的多批恒大債券，集團較早時亦買入一批2021年到期恒大債券。

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編輯：陳韻妍