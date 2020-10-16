  • 27°C
香港時間 : 20201016日 (五) 21:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大債務】利福沽售恒大債券　獲利逾7000萬元

即市財經 20:22 2020/10/16

分享：

利福今次沽售的恒大債券，為利福於今年4月時，以「七五折」買入，因此利福仍獲利逾7000萬元。

利福國際 （01212） 公布，於7月2日至10月14日期間，於公開市場出售中國恒大 （03333） 於2021年5月至2024年4月期間到期、票面息率介乎6.25至12厘的五批債券，錄得收益7060萬元，所得款項淨額將用作一般營運資金。

恒大擬回購部分美元債，詳見【下一頁】

利福指，集團以總代價6243萬美元（相當於4.838億元），出售總面值為6300萬美元的票據，雖然代價較面值折讓近1%，但該批恒大債券為利福於今年4月時，以「七五折」買入，因此利福仍獲利逾7000萬元。

利福指，近期市場不確定因素增加而極為波動，出售票據將為集團提供即時流動資金，使其可於市場狀況許可下靈活調整（如有需要）其投資組合的整體策略。

恒大減價賣樓奏效，首9個月銷售額排第二，詳見【下一頁】

今年4月，利福以約1.29億美元（約10.04億港元）買入合共面值約1.7億美元（13.26億港元）的多批恒大債券，集團較早時亦買入一批2021年到期恒大債券。

相關文章：【恒大股價】中國恒大屢傳財困　彭博：旗下恒大地產擬發20億企業債

相關文章：【恒大債務】恒大大得不能倒　負債萬億王國業務有甚麼？

 

輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈

編輯：陳韻妍

香港股票 債券 中國恒大（03333） 利福國際（01212） 恒大

上一篇文章

【iPhone12】iPhone12今晚8時開賣　直擊中港官網一度「死機」

下一篇文章

【美股期貨】零售數據好過預期 道指期貨靠穩暫升60點 納期漲0.5%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【恒指夜期】滙豐ADR重上30關阿里ADR高1.9%　恒指夜期升87點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR重上30關阿里ADR高1.9%　恒指夜期升87點（不斷更新）
【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）