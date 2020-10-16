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【網民熱話】台灣小六生極具生意頭腦 帶電話回校分享WiFi 每次收14港元

環球政經 20:14 2020/10/16

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除了學歷與社會經驗的做就，生意頭腦很多時候都是一種天生的觸覺。最近台灣網民分享，一名小六學生洞悉先機，將自己的手提電話帶回校園，再將自己的Wifi網絡分享其他同學。

【網民熱話】是甚麼驅使你換樓？ 是舊樓賺了錢還是家庭需要？：【下一頁

這位小六生當然不是無私奉獻，而是將其轉化為一盤生意，如果同學要使用其Wifi服務，要向他支付50元台幣（約 14 港元）。雖然這是你情我願的交易，但畢竟這還是違反校規的行為，最後被老師勸阻。

【網民熱話】父母逆按單位增現金流 網民抱怨：為錢不顧親情！：【下一頁

不過其班主任也向該名小六生的家長表示，相當欣賞這位同學的生意頭腦，並詢問他的家長本身是不是生意人，奇怪孩子為什麽會如此具生意頭腦。母親得知後其實沒有太憤怒，反而有些自豪自己的孩子擁有如此敏銳的生意頭腦，讓人哭笑不得。

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責任編輯：翁嘉陽

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