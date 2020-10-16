日本傳媒報導 日政府擬將福島核污水排入海洋

有日本傳媒報導，日本政府將淨化福島第一核電站核污水，計劃於2022年排入海洋。方案最快於本月內閣會議敲定，並於下旬向外公布細節。

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日本時事通訊社報道，福島第一核電廠自2011年福島核事故後，囤積約120萬噸核污水，而儲存核污水的設備，引述東京電力資料，將於2022年夏季爆滿。當局早於2013年開始討論處理核污水方案，最後決定將核污水稀釋後排入海。內閣很可能於本月內完成討論，並於下旬公布於2022年秋季開始有關工作。

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按照規定，核污水排放入海前，接受原子能規制委員會審查，預計需時兩年。新上任的首相菅義偉期望，政府希望可以盡快得出結論，決定處理問題方針。

不過，有關方案引起漁業團體反對。有消息透露，政府將為此設立平台，讓福島縣政府及漁業團體討論，解決他們的擔憂。南韓外交部表示，就事件已啟動跨部門應對機制，密切關注日方的污水處理活動。

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