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英女王三月來首次出席活動 諮詢醫生意見後決定不戴口罩

環球政經 19:39 2020/10/16

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英女王伊利沙白二世出席國防科技實驗室新設施開幕禮，為英國自3月封城以來，首次離開溫莎堡出席公開活動。

不認「英女王」為元首 前英殖地巴巴多斯擬成共和國下一頁

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）當地時間周四，與威廉王子到訪位於索爾茲伯里（Salisbury）附近的國防科技實驗室，為新設施主持揭幕禮。

英女皇老公菲臘親王今日99歲生日 白金漢宮公布兩口子結婚72多年恩愛合照 （有相睇）下一頁

兩人先後與研究對抗病毒的科學家，以及有份調查2018年俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）父女遭神經毒劑毒害的軍事人員會面。席間英女王並無配戴口罩，但有與人保持2米社交距離。

白金漢宮表示，英女王在出訪前有諮詢醫生意見，最後決定不戴口罩出席活動。所有在活動中與英女王及威廉王子接觸的人，都需要先接受病毒檢測。

英國近期疫情反覆，約翰遜再提高防疫級別，大部份室內場所，民眾均需強制佩戴口罩，包括旅遊景點、娛樂場所等。而在酒吧及餐廳，除了在飲食以外，其他時間都需佩戴口罩。

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撰文 : 林展鋒

英女皇 疫情 威廉王子 索爾茲伯里 英國

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