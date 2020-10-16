【心賞事成】黃明樂：我要充電之假如我是一部電話

疫情第四波，經濟每下愈況，打工仔飯碗不保固然閉翳，僥幸保得住飯碗的也不見得好過。

耀興（化名）是裁員潮的倖存者，刻下一個頂三個，做埋兩位離職同事嗰份。他來找我，因為「就快Burnt out，想度下如何更高效地啃晒所有工作，找回作息平衡」。

耀興說話語速高，行動節奏快。我邀請他先坐下，喝杯茶，關上手機慢慢談。「不行！」他打斷了我。「公司隨時有事找我，我不關手機。」我告訴他，我們只談一小時，不如跟公司說一下，有事一小時後回覆？「不行！」他說，一小時太長了，頂多每20分鐘看一看手機才安心。

我請耀興描述一下目前的作息狀況。聽起來他的工作量既多且急，總是失驚無神山泥傾瀉般塌下來，每次都要博到盡去完成，然後報復式睡覺，但就算睡個三日三夜，元氣都恢復不了，然後下一個山泥傾瀉又來襲。他說，從前不是這樣的，無論衝得多快，只要睡一覺，就可以再來過。「從前是多久以前？」我問。「三數年前。」耀興人到中年，言談間提及自己兩年前做動過一次大手術。

「你覺得自己的狀態跟3年前有何分別？」我問。他的眼神仍離不開手機，手指在屏幕上遊走，沒聽到我在說甚麼。「弊！」他忽然大叫。「怎麼了？」我問。「電話無電！明明今早叉足電才過來的。」他說。

我看着他乾着急，隨口問：「這電話用多久了？」「幾年。」「差電的速度，跟新買時有無分別？」「愈來愈慢。」「耗電的速度？」「愈來愈快。」我沒再追問。他察覺到我的沈默，忽然放下電話：「反正死機了，我們專心談談吧。」

Low Battery的自我覺察

後來，耀興給自己設計了一個有趣的功課——假如我是一部電話——為自己紀錄一個「電量表」，每當感受到身體「low battery」，就記下日期時間。

兩星期後，耀興發現，原來每天他都有4、5次自覺身心俱疲「low battery」。「當時你怎麼辦？」我問。「咬緊牙關繼續做埋佢囉。」「你沒停下歇一歇？」「不行！人生苦短，我想在有生之年多做點事！」

謎底終於揭開。原來令耀興失去作息平衡的，並不全是經濟壓力，而是內心那種「害怕有生之年做不完想做的事」的焦慮。「不如未來兩周，每次low battery，試試停下所有事情，5分鐘內甚麼都不做，就5分鐘而已，好嗎？」他有點猶疑，但也點頭說試試。兩周後，耀興盤點了一下工作進度，發現那些短暫的休息，並沒有拖慢工作。於是我們又作了另一個嘗試：每看一次手機，就要額外休息5分鐘。

如是者，一向博到盡的他，休息的次數增加了。但勤奮的他，因為不想常常休息，惟有減少看手機的次數。此消彼長，數月下來，他竟沒有了山泥傾瀉的窒息感，也沒有了報復式睡覺的欲望，工作量雖然沒有減少，但應付起來的心情，卻平靜多了。

耀興總結這段日子以來的最大領悟：博到盡，不等於做得多，也不等於做得好，更不等於做得開心。有生之年，要做多點事，但不急於一次過做完所有事，會有助延長有生之年。香港人的日子愈來愈難捱，但願我們都能適時為情緒叉電，保住命仔，延年益壽，做更多開心事。