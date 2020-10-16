【新冠肺炎】10月26號起抵港須檢疫 法國、俄羅斯列為高風險地區

政府宣布，由10月26號起，將列法國及俄羅斯兩個國家為高風險地區，抵港後須接受檢測，直至另行通知。

根據規例，到港人士如在登機當日或該日之前的14日內，曾於指明地停留，須抵港時提供一份由化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告，並寫上抵港人士的姓名及顯示已接受新冠病毒核酸檢測，樣本則須在航班預定起飛時間前72小時抵港人士的檢測為呈陰性。

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全球疫情目前越趨嚴峻，新增個案數字由3月底至5月中的每日7萬至10萬宗，6月底上升至每日約16萬至18萬宗，到7月底上升至每日22萬至29萬宗，至9月中進一步上升至每日24萬至32萬宗的新高，至今一直維持高企。鑑於全球疫情嚴峻，港府表示，本港入境防控措施不能鬆懈。

較早時實行相關措施的11個指明地區包括，孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國。

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責任編輯：潘曉豐