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英病人肺部發現新冠肺炎採樣棒

環球社會熱點 19:46 2020/10/16

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護士為曾接受氣管切開手術的病人進行病毒檢測採樣時，採樣棒截斷並滑落到病人肺部。

英國有患者確診新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）後，竟發現病人肺部有病毒採樣棒。英國廣播公司報道（BBC）指，該病人曾接受氣管切開手術，護士進行病毒檢測採樣時，採樣棒截斷並滑落到病人肺部。

這位確診患者50歲，曾接受氣管切開手術（俗稱「氣切」）（tracheostomy）。氣切是將氣管軟骨之間做橫向切開以建立人工呼吸道的一種手術。由於「氣切」令病人可不用經過嘴巴呼吸，護士遂決定通過氣切的管道進行採樣。期間，護士一度感覺「採樣棒被卡住」（the nurse felt the swab stylet snap），然後截斷，才滑落病人肺部。

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值得留意的時，採樣棒截斷並非意外。採樣棒本身有截斷的設計，這樣採樣棒頭才能完全放入有蓋的試管中，安全送往化驗。

報道指，該病人完成神經外科手術後，目前在醫院留醫，出院後將送往安老院。當局表示會加強安全指引，避免同類事件發生。

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責任編輯：葉芷樺
 

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