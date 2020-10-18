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80後開創訂造時尚旗袍店　月入六位數一年回本

環球政經 14:38 2020/10/18

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2017年，八十後廖穎恆投入10多萬創業，開設幫人度身訂造旗袍品牌Qipology，開業一年便回本。原本做時裝買辦的她，索性放棄「打工」全身投入。創業源起於5年前她因要參加一場主題婚禮，讓她第一次要買旗袍穿，才發現訂造一件合身又不貴的旗袍原來不易，這成為她的創業契機。小店開業3年，獲不少後生女來訂做旗袍做禮服，更由此衍生婚紗生意，她們當中不少更帶着阿媽一同來幫襯，現時月營業額達6位數。

廖穎恆於5年前參加朋友以「上海灘」為主題的婚禮，那時的她從未接觸過旗袍，但為了買旗袍去婚禮，她找過不同品牌後，發現不是不合自己的身形，就是太貴，動輒便幾千甚至上萬元，穿過一次後，可能從此打入衣櫃「冷宮」，實在不化算，於是她動手為自己設計及縫製了第一件旗袍，竟大獲好評。她意識到如果自己有尋找適合旗袍的問題，別人也會有同樣的問題，讓她發現商機。曾留學紐約及意大利，做時裝買辦的她，於是一邊工作，一變創業籌備自己的品牌。

【有片睇！】回流80後開創時尚旗袍店一年已回本 創立人：最初要約客人到酒店洗手間試身【下一頁

【疫市營商】90後接班人轉型玉器行增年輕客源【下一頁

毋須壓貨 節省成本

廖穎恆投資額為10幾萬港元，並在一年內回本。能快速回本，原因之一是她在初起步時不開實體店，省下店舖租金。由於沒有店舖，她需要去客人約定的地點，當時她經常拖着行李箱到客戶的家或者寫字樓，替客人度身或讓她們試穿旗袍，甚至試過跟客人到酒店的洗手間試身。

另一個能快速回本之因，是以往作為時裝買手的廖穎恆，她的工作經驗讓她懂得，做生意最忌諱有大量存貨。因此創業前，她便構思以甚麼商業模式運作能積存最少的存貨，最後便決定以度身訂造作為店舖營運模式。

廖穎恆初創主要的成本，主要投資在買布料、打版、請模特兒和攝影師等。「剛開業我需要經常往返內地，尋找合適的裁縫和布料。」除了設計以外，裁縫師傅的手工也是很重要的，她去深圳逐間裁縫店找，分別把設計圖給幾個裁縫師傅，看他們能不能做到她的要求。

網上平台拓海外商機

現時有不少旗袍店，有傳統有新興的，甚至某些品牌亦有推出旗袍，惟廖穎恆認為自己公司的優勢不止於度身訂造，而且款式較為時尚，會以中西合璧為設計重點，例如會融入中式的企領、花鈕、前襟，配合魚尾裙的設計。最重要是價錢具競爭性，度身訂造的價錢，比市面旗袍店更相宜，每件價錢由2,800元至8,000。

現時廖穎恆的客人有七至八成左右的客人都是訂製結婚穿着的旗袍，有趣的是，很多時候準新娘更會帶着也要在婚宴中穿旗袍的母親一起來訂造，為小店增加不少生意，「大多上來訂造禮服的新娘子的媽媽上來看見這些旗袍，都會順便量身訂造一條。」

現時廖穎恆有20%左右是外國定單，其網站、Instagram都是以英文作介紹，外國的華僑很難找到合適的旗袍結婚，例如倫敦、紐約、三藩市、溫哥華、澳洲等，這些國家的客人會先把自己尺寸發送給她，然後根據她們的要求訂造。「國外人士跟本地女士所遇到的問題大致相同，預算有限但想擁有合身漂亮的禮服，因此為我帶來一定商機。」

節錄自第675期《iMoney Focus》上位生意經。

 

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撰文 : 梁翠麗

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