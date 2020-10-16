【英國脫歐】約翰遜：英國須準備無協議脫歐 歐盟稱繼續談判

英國跟歐盟的脫歐後貿易協議談判陷入僵局，英國首相約翰遜直言，英國必須準備在明年1月1日開始，在跟歐盟沒有貿易協議的情況下脫歐，因為歐盟仍無意向英國給予加拿大模式的貿易協議。他更透過發言人稱，談判已經告終。但歐盟強調，下周會如期到倫敦談判。

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約翰遜對貿易協議談判大吹淡風。他稱，歐盟企圖控制英國，但英方不會接受；他預期在即將舉行的歐盟峰會上，歐盟領袖將不會同意讓英國享有加拿大模式，因此英方需要為澳洲模式（英方一直以澳洲模式來形容無貿易協議下的脫歐，即按照世貿規則辦事）準備。

約翰遜續指，除非歐盟改變想法，否則他不預期會再舉行談判。但他也稱，假如歐盟在意見上有根本改變，英方仍願意聆聽。

約翰遜其後更透過發言人表示，跟歐盟的談判已經告終，沒有理由要歐盟談判代表下周前來英國。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在Twitter回應稱，歐盟會繼續跟英國談判，按預定計劃下周前往英國倫敦，但強調歐盟並非不計代價也要達成協議。言論似是意味，歐盟不會在約翰遜無協議脫歐的要脅下輕易就範。

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責任編輯：陳啟賢