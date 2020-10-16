【宏觀中國】升值預期增強　人民幣滙價正向6.6進發

早前，央行將外滙風險準備金率由20%下調至零，被市場解讀為，當局希望扭轉市場對人民幣單邊的預期，人民幣在岸價（CNY）曾經回落至6.76的水平。

【十月驚奇】看不透樓市前景 業主減持套現 將軍澳THE PARKSIDE兩房創三個月新低，詳情請按【見下頁】

然而，過不了幾天，人民幣滙價再次試頂，周五（16日）在岸價再度升穿6.7的關口，一度見過6.6959，顯示政策壓不下滙價升勢，將會進一步增強市場對人民幣升值的預期。

事實上，當局不希望人民幣升值太快的原因也很直接，皆因這會損害中國出口及經濟復甦，之前出招旨在遏制市場熱度。有分析指，近日的結滙需求旺盛，因市場普遍預期人民幣長期走強，於是趁人民幣回調時結滙盤就馬上湧出。

【追價成交】鯉景灣業主一毫子都唔肯減 叫價企硬 買家遇上全海景3房 追價至1548萬才購得心頭好，詳情請按【見下頁】

中信證券指，從經濟角度考慮，人民幣升值太快未必是好事，強滙率和高利差會吸引境外資本持續流入，可能加劇國內的資產泡沫，預計人民幣短期維持在6.6至6.9的區間上落，應防範美國大選可能導致的回調風險。

確實，目前中美利差正是吸引資金大舉流入的主因，中國10年期國債息率為3.24厘，換言之，中美利差達到了2.5厘的高位。另一方面，外國債券息率可謂低無可低，曾經是「歐豬」之一的希臘，10年國債息率只有0.79厘，不論怎說，中國債市總比其他市場健康，難怪外資會湧入中國。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛