【Tesla股價】Ark Invest旗下主動型ETF減倉Tesla　拆股前曾唱好Tesla上望7000美元

▲ Ark Invest旗下主動型ETF減持Tesla。

美國基金公司Ark Invest旗下主動型ETF、ARK Next Generation Internet ETF（美︰ARKW）於周四（16日）減持電動車公司Tesla（美︰TSLA）。此前Ark Invest旗下數隻於9月8日，即Tesla拆股後最低位的時間點上成功「撈底」，加注買入Tesla。

Ark Invest旗下多隻主動型ETF深受散戶投資者歡迎，其創辦人Cathie Wood更獨巨慧眼，早於數年前已看好Tesla，甚至在Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）提出要將公司私有化時提出反對。

Ark Invest於今年初曾表示，該基金對Tesla在2024年的目標價達7000美元（拆股前，換算目前則為1400美元），對應市值1.3萬億美元。

據Ark Invest披露，旗下基金ARKW於周四賣出了2.64萬股Tesla，佔基金總持倉約0.4%。同時，ARKW亦買入了Palantir（美︰PLTR）、Zoom（美︰ＺＭ）、Fastly（美︰FSLY）等股份。

相關文章︰【Tesla股價】Tesla Model S再度減價 一星期內連減2次

【Tesla股價】億萬富豪Ron Baron︰Tesla市值可達2萬億美元 SpaceX潛力同樣巨大

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯︰侯景成