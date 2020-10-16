  • 27°C
香港時間 : 20201016日 (五) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla股價】Ark Invest旗下主動型ETF減倉Tesla　拆股前曾唱好Tesla上望7000美元

即市財經 19:16 2020/10/16

分享：

Ark Invest旗下主動型ETF減持Tesla。

美國基金公司Ark Invest旗下主動型ETF、ARK Next Generation Internet ETF（美︰ARKW）於周四（16日）減持電動車公司Tesla（美︰TSLA）。此前Ark Invest旗下數隻於9月8日，即Tesla拆股後最低位的時間點上成功「撈底」，加注買入Tesla。

Ark Invest旗下多隻主動型ETF深受散戶投資者歡迎，其創辦人Cathie Wood更獨巨慧眼，早於數年前已看好Tesla，甚至在Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）提出要將公司私有化時提出反對。

Ark Invest於今年初曾表示，該基金對Tesla在2024年的目標價達7000美元（拆股前，換算目前則為1400美元），對應市值1.3萬億美元。

據Ark Invest披露，旗下基金ARKW於周四賣出了2.64萬股Tesla，佔基金總持倉約0.4%。同時，ARKW亦買入了Palantir（美︰PLTR）、Zoom（美︰ＺＭ）、Fastly（美︰FSLY）等股份。

相關文章︰【Tesla股價】Tesla Model S再度減價　一星期內連減2次

【Tesla股價】億萬富豪Ron Baron︰Tesla市值可達2萬億美元 SpaceX潛力同樣巨大

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

美股 基金 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 主動型ETF 馬斯克 香港經濟日報 Tesla AR NEX Zoom

上一篇文章

【美股期貨】外圍缺方向 道指期貨偏軟　納指期貨升逾0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【旅遊氣泡】邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論　國泰升逾半成（附11國疫情近況）
【恒指夜期】滙豐ADR重上30關阿里ADR高1.9%　恒指夜期升87點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR重上30關阿里ADR高1.9%　恒指夜期升87點（不斷更新）
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【開市9點半】美國傳出兩招　阿里巴巴滙豐外圍腳軟
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】卓越商企服務近38萬人認購超購651倍　1手中籤率10%（附分配結果）