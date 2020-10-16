【周末好去處】超現實Cyberpunk元素展覽　本地設計夥國際精英　活化深水埗

▲ 數碼龐克元素展覽「transFORM蛻變」由明天（17日）開始，至25日，該項目亦將連同深水埗區內不同店鋪及單位，再配合本地設計與國際精英，將深水埗描畫成未來城市模樣。

深水埗舊區近年成為年輕以及潮流文化集中地，近日更有以數碼龐克、cyberbunk，未來科幻元素為主題的展覽。展期由明天（17日）開始，至25日，該項目亦將連同深水埗區內不同店鋪及單位，再配合本地設計與國際精英，將深水埗描畫成未來城市模樣。

數碼龐克元素展覽以「transFORM蛻變」為主題，為期9日在深水埗展出，主場館在通州街臨時街市，亦連同周邊商店佈置一間展覽點、兩個時尚體驗展及10間迷離藝術店。該展覽亦是香港設計中心的3年創意旅遊發展計劃「#ddHK設計#香港地」（Design District Hong Kong）項目之一。

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展覽作品集合國際精英

該展覽特別連同本地以及國際業界精英合作，包括邀請曾參與荷里活電影《攻殼機動隊》、《變形金剛4:絕跡重生》場景及道具製作的蔡志熙，設計展覽中的科幻場景，亦邀請來自澳洲的多媒體藝術家Missy出任演出指導，帶領模特兒、舞者演出。

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其次，該項目亦邀請曾與漫威（Marvel）、迪士尼、DC漫畫、20實際影業等應是公司合作的著名插畫師Chris SKiunner設計海報、澳洲著名導演Tristan Jalleh為大會攝影及製作宣傳影片。

到場打卡贏限定禮品

「transFORM蛻變」展覽設有導賞團、專題講座，亦有限量版設計師產品商鋪。活動開始後，凡於主要活動範圍及周邊合作商店拍照，並上載到個人社交帳號，再根據官方遊戲規則完成標籤等步驟，即有機會獲得限量版模型禮盒。另外，進場公眾如配戴創意口罩參觀通州街臨時街市，將可獲一份小禮品，每天名額30位。

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記者：李彥煒