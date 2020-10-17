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【疫市營商】玉器行第三代創新品牌　疫市開分店

環球政經 12:34 2020/10/17

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乘疫市時機開新分店

林明慧去年投資6位數字創立新品牌，在中環開店，產品按系列推出，每一季都會有新系列，每個系列有約9款新品。受限於石材的顏色和特質，每款產品最多只有兩至三件存貨，部分更僅此一件。顧客對新設計與傳統翡翠的融合反應不俗，成功吸引到年輕的客人，客人的年齡層由過去集中在50至60歲，增加了20至30歲的客人，也開始接觸到外國客人，開店不需半年時間已達收支平衡。

玉器行第三代接班人 教挑選翡翠2大重點【下一頁

【疫市贏家】5年內數目翻1倍 UNIQLO中國門市數首超日本【下一頁

之後遇上新冠肺炎疫情，但常說有危便有機，她表示，幸好過去以本地客人為主，有賴品牌成功吸納新客群，業務按年跌一至兩成，跌幅較其他行業少。她更認為，疫情是發展的好時機，「人人都要留家防疫，上網接收資訊的時間大大增加，應該要乘機大力宣傳品牌，令更多人認識到，原來有一間賣翡翠的店舖與傳統的很不一樣。」她續指，珠寶生意較難透過網上交易，要有門市讓人接觸，親眼看見才能促成買賣，決定疫市斥資7位數在銅鑼灣開分店，期望能在一年內回本。

主打本地市場的同時，林明慧亦放眼海外市場，希望能將品牌拓展到日本及歐洲地區，會積極參與各項展覽，「雖然玉石首飾不能大量生產，但希望令海外市場都知道有我們這一個品牌，吸引到買手購買。」

節錄自第676期《iMoney Focus》上位生意經。

 

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撰文 : 楊子瑩

銅鑼灣 疫情 珠寶 肺炎 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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