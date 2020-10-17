【疫市營商】90後接班人轉型玉器行增年輕客源

玉石翡翠給人的印象總是傳統，價值不菲，是上一輩才會鍾情的東西，要成為日常首飾似乎是遙不可及。家族專營70年玉石生意的林明慧，從小接觸翡翠，身為九十後的她去年接手家族生意，力求打破大眾對翡翠舊有的印象，為公司「轉型」成立Royan Jade。主打將傳統玉石加入現代設計，佩戴翡翠不會只剩下「老套感」，而是能追上潮流，變得時髦。

林明慧的家族玉石生意由祖母一代開始，她的祖母成立了永昌珠寶玉器，以專營玉石批發起家，之後由她的爸爸接手，由只做批發擴展到零售業務，開設門市賣玉石翡翠，是公司的第一次轉型。第三代的林明慧接手後，希望將翡翠融入現代設計，開設新品牌，是公司的第二次轉型，希望除年長一輩外，還能吸納更多年輕的顧客，為現有的顧客群帶來「新血」。

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本身讀商科出身，到過銀行工作，雖然從小已有要加入家族生意的心理準備，但說到要正式接手全盤生意，她坦言是源於去年的社會運動，「每一個行業都要開始求變，玉石翡翠這項傳統的文化更需要變，不變就會退步。」

轉型為翡翠添新設計

她加入公司的第一步，就是成立新品牌，為翡翠首飾加入新設計，不再只按石材的特質和顏色去限制設計，而會嘗試以不同切割方式，配合整個設計，「希望能重新定義翡翠，變成日常外出都可以佩戴的飾物。」店舖也會明碼實價，列明所有飾物的價錢，「顧客不需要再擔心在問價後要講價，或者下一次來鋪頭時，價格會變得不一樣。」她指，店員也會詳細解釋每件玉石的稀有之處，令客人了解當中的價值。由品牌的網頁可見，一對翡翠配以18K黃金及碎鑽石的耳環最平6,800元就有交易。

溝通就成為了轉型過程中最需要花心思的地方，「要令到師傅們了解為何要轉型，不希望只是我提出要求，他們就跟住去做，要讓他們了解為何要改變，才能做出好的產品。」轉型中也講求合作的火花，她指作為一位新加入的外行人，有時會發現師傅保留原有的做法會較好，自己則為他們帶來新的設計理念，兩者的碰撞才製造到新的火花。

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節錄自第676期《iMoney Focus》上位生意經。

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