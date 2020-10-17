  • 24°C
香港時間 : 20201017日 (六) 07:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Amusement Wokation】 娛樂+工作? 東京Yomiuri Land推「摩天輪工作間」

環球政經 07:30 2020/10/17

分享：

由於疫情的關係，不少打工仔都需要在家工作，位於日本東京都稻城的Yomiuri Land近日在網上宣布，推出全球的「摩天輪工作間」 ，讓客人邊乘坐摩天輪邊工作，目的希望能舒緩市民在疫症期間的緊張氣氛。

2020年全球最「有型」社區 香港哪個區榜上有名？：【下一頁

【Pocky】健力氏世界紀錄認證　Pocky 成2019全球最暢銷朱古力餅品牌：【下一頁

今次新增服務名為「Amusement Wokation」，意即「娛樂+工作」，將兩者結合一齊；而樂園四周亦安裝了Wi-Fi設備和插線板供客人使用，還提供辧公桌椅和休息場地，甚至在摩天輪上配置網絡和延長乘坐時間。

樂園發言人指，今次推出的新服務能讓客人體驗在空中工作的環境，或促進他們思考，亦可嘗試在摩天輪車廂和同事進行視像會議，希望用家能發揮他們的小宇宙，樂在其中。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

在家工作 日本 東京 疫情

下一篇文章

【香氣襲人@iM網欄】佛手柑香氣讓人快樂 也讓人健康
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%