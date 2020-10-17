【Amusement Wokation】 娛樂+工作? 東京Yomiuri Land推「摩天輪工作間」

由於疫情的關係，不少打工仔都需要在家工作，位於日本東京都稻城的Yomiuri Land近日在網上宣布，推出全球的「摩天輪工作間」 ，讓客人邊乘坐摩天輪邊工作，目的希望能舒緩市民在疫症期間的緊張氣氛。

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今次新增服務名為「Amusement Wokation」，意即「娛樂+工作」，將兩者結合一齊；而樂園四周亦安裝了Wi-Fi設備和插線板供客人使用，還提供辧公桌椅和休息場地，甚至在摩天輪上配置網絡和延長乘坐時間。

樂園發言人指，今次推出的新服務能讓客人體驗在空中工作的環境，或促進他們思考，亦可嘗試在摩天輪車廂和同事進行視像會議，希望用家能發揮他們的小宇宙，樂在其中。

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責任編輯：潘曉豐