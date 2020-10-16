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【每日焦點】中國被封「全球網絡最不自由國家」　Sony公布PS5全新功能

科技 20:45 2020/10/16

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美國人權活動組織自由之家（Freedom House）日前公布本年度網絡自由（Freedom on the Net）調查報告，中國以10分被譽為全球網絡最不自由國家。（AFP圖片）

新冠肺炎疫情爆發，人人居家抗疫減少外出，碌手機時間增加，有否想過政權會藉疫情擴大網絡監控？另外，機迷苦等已久的PlayStation 5（PS5）遊戲主機將於11月正式登場，廠商Sony昨日搶先揭曉PS5的主畫面及體驗亮點，帶來約11多分鐘的試用影片。

【網絡監控】人權組織揭全球網絡自由度下跌　中國10分墊底

美國人權活動組織自由之家（Freedom House）日前公布本年度網絡自由（Freedom on the Net）調查報告，多個國家政府借新冠疫情擴大網絡監控、進行數據蒐集、審查批評言論等情況，全球網絡自由度連續10年下降。

報告揭示，全球網絡自由度的國家排名中，敘利亞、伊朗和中國位列自由度最差3國，中國更以10分被譽為全球網絡最不自由國家。

【PS5】Sony搶先公開PS5體驗亮點　推出全新「控制中心」等功能

Sony在PlayStation官方網站上發布新文章，公開「PS5使用者體驗亮點公開：控制中心、行動、遊戲輔助等等」。官方提到，為了讓玩家享受更富趣味性、更具參與感、個性化與社交化兼具的遊玩體驗，PS5無論是導覽介面、在遊戲間切換以及逕自加入線上對戰等都能快速完成。

責任編輯：姚慧儀

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