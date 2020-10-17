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【素食優惠】亞洲素食展下周舉行　大熱新餐肉130元3包

商業 10:00 2020/10/17

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樂活博覽暨亞洲素食展2020將於10月23至25日在灣仔會展舉行，為大眾帶來數十種產品。（資料圖片）

樂活博覽暨亞洲素食展2020將於10月23至25日在灣仔會展舉行，為大眾帶來數十種產品，包括最近大熱的新餐肉3包售130元（原價每包48元)，更聯乘十多家素食餐廳推高達8折優惠。

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除了新餐肉，素食精選還包括廣東新豬肉小雲吞及西洋菜香菇新豬肉餃買3送1；西班牙TREVIJANO各款西班牙飯/義大利飯/小米/藜麥，優惠價120元3包；BEST VEGAN 全素超級食物蛋白粉，素食展限定優惠試食裝(35 克 x 3 包)售99元，兼送價值89元BPA-FREE搖搖杯。

除了食物，亦有綠色用品，包括純素潤唇膏買一送一；讚好綠色生活360 Facebook 專頁即可獲贈環保竹漿紙巾一包等。

素食展精選優惠。

亞洲素食展2020更與十多家素食餐廳或有素食餐單的餐廳，推出聯乘折扣優惠。凡於10月23至 26日惠顧餐廳，出示亞洲素食展的場刊或著數指南，即享高達8 折優惠，包括OVO Café、Big Dill、素菲亞、齊齊素等。

素食餐廳聯乘優惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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