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IKEA「二手商品回收計劃」 顧客舊物回收可獲優惠券

環球政經 18:54 2020/10/16

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瑞典居家用品品牌IKEA宜家家居將推出期間限定「二手商品回收計劃」（“Buy Back“），只要顧客帶同合資格舊商品到門市，IKEA會根據商品的新舊程度，回饋優惠卷予消費者。IKEA又會翻新二手商品，再以較低價格出售。

IKEA再聯乘LEGO 組裝收納箱歐美率先發售下一頁

每年的黑色星期五，多個大型零售企業均會推出大特價，民眾爭相搶購特價品的畫面一幕幕上演，民眾往往會過度消費。為建立更友善的生活習慣，IKEA將於11月24日至 12月3日推出「二手商品回收計劃」。屆時IKEA將於網上公布可回收商品的價格估值，只要顧客帶同合資格商品到門市，將能根據回收商品的新舊狀況獲得優惠券，若獲職員判定為「As New」。顧客可獲得原價的 50%；「Very Good」可獲得 40%，「Well Used」將獲得 30% 的優惠券回贈。

IKEA發布「動森版產品目錄」 粉絲求出實體版收藏下一頁


符合條件的回收商品包括梳妝台、層架、桌子等；而電器、廚房用具、紡織品和戶外家具等均不包括於今次回收計劃。IKEA 將根據回收回來的物品進行翻新，再以較低的價格重新出售。

目前計劃將在 27 個國家及地區包括英國、德國、意大利、日本和加拿大等地，以期間限定形式進行。

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撰文 : 林展鋒

IKEA 家具 零售 黑色星期五 品牌

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