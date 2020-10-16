【華為新品】華為無線耳機FreeBuds Studio曝光　連播20小時音樂

▲ 德國網站WinFuture近日分享了華為無線頭戴式耳機FreeBuds Studio的高清渲染圖，頭梁部分採用皮革包裹，設計簡約。（WinFuture圖片）

蘋果（Apple）頭戴式無線耳機AirPods Studio傳推遲發布，至明年3月才面世，對手華為的新耳機卻有新進展。德國網站WinFuture近日分享了華為無線頭戴式耳機FreeBuds Studio的高清渲染圖，頭梁部分採用皮革包裹，設計簡約。

綜合外媒報道，華為FreeBuds Studio將採用華為麒麟A1晶片，具備強大的降噪功能，最高可降噪40分貝。使用兩個410 mAh電池，最長提供20小時的播放時間，以及15小時的通話時間；利用USB-C充電10分鐘，可播放5小時，充滿電則需70分鐘。

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FreeBuds Studio還支援藍牙5.2，提供胭脂金（Blush Gold）和石墨黑（Graphite Black）兩種顏色，定價約400歐元（約3626港元）。

華為早前宣布將於10月22日舉行「HUAWEI Mate 40系列全球線上發布會」，屆時除了發表4款新Mate 40系列手機外，FreeBuds Studio亦會同步登場。

責任編輯：姚慧儀