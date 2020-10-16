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【iPhone12】數碼通推iPhone 12系列月費　每月最低308元

即市財經 18:43 2020/10/16

分享：

恒生信用卡客戶在數碼通上台出機更有獨家額外高達300元的月費回贈。

iPhone 12系列今晚發售，SmarTone數碼通 （00315） 推出iPhone 12及iPhone 12 Pro系列的月費計劃，每月最低308元，即可享35GB的5G本地數據，另有高用量月費計劃供客戶選擇，月費低至356元，即可享高達100GB的5G本地數據。數碼通客戶可由今晚8時起透過數碼通官網預訂iPhone 12及iPhone 12 Pro，10月23日起於數碼通門市或網上商店公開發售。

iPhone 12系列各型號定價，詳見【下一頁】

恒生信用卡客戶在數碼通上台出機更有獨家額外高達300元的月費回贈（共價值1300元）及1000元的機價折扣購買iPhone，同時可選擇免息、免手續費分期，每月低至227元。

點擊下圖查看iPhone 12及iPhone 12mini資料

    點擊圖片放大
    +11
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數碼通客戶亦有「回購價格保證」，數碼通將以回購價回收iPhone 12及iPhone 12 Pro系列手機，讓客戶以更優惠價錢更換下一代機王。

iPhone 11熱搜度更勝iPhone 12，詳見【下一頁】

數碼通5G SIM only月費計劃    
月費 $328 $398
本地數據用量 35GB 100GB
本地通話分鐘 無限
月費回贈 $500 $1000
「FREE住傾」 送 免數據任用Zoom/Teams
恒生信用卡客戶額外優惠 額外最高$300月費回贈
機價折扣優惠並享免息、免手續費分期供機
回購價格保證
12個月數碼通「網絡至安保」組合
上台優惠 機價折扣優惠
12個月升級版雙面保護「Smartone爆芒換新」
合約期 24個月
行政費 須繳付每月$18元

【強積金戶口太多？】一站式平台推回贈鼓勵打工仔整合、轉移強積金戶口

編輯：陳韻妍

香港股票 5G SmarTone Zoom iPhone 12 iPhone 數碼通（00315）

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