【iPhone12】數碼通推iPhone 12系列月費　每月最低308元

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【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員 留職員工或減薪3至4成（第三版）
iPhone 12系列今晚發售，SmarTone數碼通 （00315） 推出iPhone 12及iPhone 12 Pro系列的月費計劃，每月最低308元，即可享35GB的5G本地數據，另有高用量月費計劃供客戶選擇，月費低至356元，即可享高達100GB的5G本地數據。數碼通客戶可由今晚8時起透過數碼通官網預訂iPhone 12及iPhone 12 Pro，10月23日起於數碼通門市或網上商店公開發售。
iPhone 12系列各型號定價，詳見【下一頁】
恒生信用卡客戶在數碼通上台出機更有獨家額外高達300元的月費回贈（共價值1300元）及1000元的機價折扣購買iPhone，同時可選擇免息、免手續費分期，每月低至227元。
點擊下圖查看iPhone 12及iPhone 12mini資料
數碼通客戶亦有「回購價格保證」，數碼通將以回購價回收iPhone 12及iPhone 12 Pro系列手機，讓客戶以更優惠價錢更換下一代機王。
iPhone 11熱搜度更勝iPhone 12，詳見【下一頁】
|數碼通5G SIM only月費計劃
|月費
|$328
|$398
|本地數據用量
|35GB
|100GB
|本地通話分鐘
|無限
|月費回贈
|$500
|$1000
|「FREE住傾」
|送 免數據任用Zoom/Teams
|恒生信用卡客戶額外優惠
|額外最高$300月費回贈
機價折扣優惠並享免息、免手續費分期供機
回購價格保證
12個月數碼通「網絡至安保」組合
|上台優惠
|機價折扣優惠
12個月升級版雙面保護「Smartone爆芒換新」
|合約期
|24個月
|行政費
|須繳付每月$18元
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編輯：陳韻妍