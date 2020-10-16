【歐洲第二波疫情】法國新症逾3萬 創爆疫以來最多

歐洲第二波新冠肺炎疫情惡化，法國確診再破頂。法國急增超過3萬宗確診，為疫情爆發以來最多。確診比率由前日的12.2%升0.4個百分點至12.6%，衛生部警告，屬高風險群組的長者感染風險大升，情況「非常令人擔心」。

法國周四（15日）新增30,621人確診，累計近81萬人染疫；再多88人死亡，共有33,125人病逝。根據衛生部數據，在過去一周，長者的確診人數大增64%，雖然大多確診者是年輕人，但長者一旦染疫，多數都需住院。

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衛生部門在每周報告中指出，長者的傳染風險仍然很高，預計未來數周入院人和死亡人數增加。報告警告，如果情況持續，每周住院人數將在26日內翻倍。

衛生部長韋朗（Olivier Veran）補充，目前每1分鐘就有人因新冠肺炎入院，每6分鐘就有一名病人被轉送深切治療部。

法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲，當地時間周五晚上生效。

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責任編輯：鄧燕君