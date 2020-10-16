【PS5】PlayStation5商標於印度被搶 當地開售日期至今未明

▲ PlayStation5在印度的發售可能會延遲。

索尼（美︰SNE）旗下遊戲主機PlayStation 5將於今年內推出，目前已開始了預購，在11月12日開始出貨。然而，在預售地區中仍未有印度的消息。據外電報道，索尼在印度推出PS5的計劃受阻，主要是由於PS5的商標遭搶佔。

報道指，印度德里的一位居民Hitesh Aswani已申請了PS5商標。Hitesh Aswani於去年下半年提交了該申請，而索尼則在今年2月提交了該商標。目前雙方都在反對使用該商標的申請。

PlayStation 5計劃於11月12日在美國、加拿大、墨西哥、日本、南韓等特定市場推出。在印度，市場最初預計該遊戲機將在11月19日與全球其他地區一起發布（索尼在發布會中特別註明中國發售日仍然未定）。但是，隨着商標的衝突及爭議，很可能在印度推遲發售。此外，PS5在印度仍未開放預購。

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編輯︰侯景成