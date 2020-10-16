【新股IPO】京東數科回覆上市詢問：收入不依賴京東

▲ 京東數科表示，經營不依賴京東集團，相關盈利貢獻及影響逐漸降低。

內地電商巨頭京東集團 （09618） 落實分拆京東健康在港上市後，再分拆估值逾千億的數字金融業務--京東數科A股上市。上交所今日（16日）披露了京東數科對於科創板上市首輪問詢函的回覆，主要集中在京東數科的實際控制權、對京東集團的依賴度、三大核心業務的具體結構、同行業可比公司以及政策影響等方面。

京東數科表示，其業務經營並不依賴於京東集團，來自京東集團生態外的收入佔比均超過50%且呈上升趨勢，與集團相關的收入對其盈利的貢獻度和影響力正在逐漸降低。

去年京東數科的收入主要來自以企業機構為服務對象的京東白條，及主打金融機構的京東金條，分佔59%及35%。

集團正開拓服務數字營銷業務京東鉬媒，並於消費金融業務進行品牌升級，打造增長方程式。集團已經歷多輪融資，投資者包括紅杉資本及中信資本等的京東數科。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【京東股價】華興﹕京東來年季度表現將遠超同行 籲買入

【新股IPO】京東健康 比阿里健康及平安好醫生更勁？

【新股IPO】京東健康傳集資額增至230億元 最快12月招股（第二版）

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！