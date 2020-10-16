▲ 【英國疫情】市長反對封城 醫生焦急促Shut Up「醫院愈來愈爆」

英國新冠病毒疫情嚴重，約翰遜計劃擴大第3級封鎖措施範圍，擴至大曼徹斯特等地區，遭地區領袖強烈反對，始終未能成事。有當地醫院前綫醫生對遲遲未收緊防疫措施感焦急，促請市長停止說話，指當地醫院愈來愈爆。

【移民澳洲】買樓花恐「受騙」？有住宅被指貨不對辦【下一頁】

英女王大半年首出席公開活動 無戴口罩惹關注（多圖）【下一頁】

英國天空新聞（Sky News）報道，有曼徹斯特醫院深切治療部的醫生認為，當地領袖應該停止說話（shut up），並馬上封城（shut down, now），直指醫院愈來愈爆，很多人正在死亡。

有醫生對當地政治人物遲遲不肯接受收緊防疫感不解，稱醫院承受很大壓力，認為應「袋住先」接受第3級封城，相關經濟援助可以之後再討論。

英國政府已在利物浦（Liverpool）推行第3級封鎖，酒吧、健身室及娛樂場所強制停業，並計劃進一步擴至大曼徹斯特（Greater Manchester）及蘭開夏郡（Lancashire）。

北韓閱兵上消失的「第六軍團」 25年前密謀政變（圖輯）【下一頁】

【英國疫情】曼徹斯特市長極力反對局部封城 寧攬炒全國一齊封【下一頁】

其中蘭開夏郡推行得較順暢，據了解，與當局磋商後，地區領袖認為有需要設法壓住疫情，緩解醫療系統壓力，已同意加強封鎖，英國政府稍後會正式公布。惟在曼徹斯特仍有很大阻力，市長非常擔心經濟上無法承受，激烈反對。

責任編輯：林建忠