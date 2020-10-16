【港元定期存款】半年及1年港元定存　不敵iBond兩厘墊底息

▲ 經最新一輪調息潮，本周以半年及1年期的高息榜稍變。

本周有8間港銀調整港元定期存款息率，包括大眾財務、富邦、建行亞洲及虛擬銀行天星（Airstar）一面倒加息。相反，有3行下調定存息，包括東亞 （00023） 、信銀國際與華僑永亨；而招商永隆則加完又減。專家預計，市傳螞蟻集團力爭下周在港作上市聆訊，若成功闖關，或於11月招股，短期頭寸或再抽升，令業界須調頭加存息。

6個月期最高1.1厘 最低千元入場

經最新一輪調息潮，本周以半年及1年期的高息榜稍變。先說6個月年息，大眾財務今天（15日）加息0.1厘，新息率報1.1厘（見表），跟虛擬銀行天星稱冠，仍穩守「雙冠王」；但「財仔」的入場費為50萬元，較虛銀天星的1,000元高。

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至於1年期，富邦新推5個月至1年期齊享0.95厘，皆要求100萬元全新資金，如以長息計，打入1年期的亞軍；但不敵同期「高息王」，即集友的1.02厘。

不過，現時6個月及1年定存息皆未破兩厘，仍跑輸通脹掛鈎債券（iBond 2020），因今年新債驟加保證年回報，令「保底息」由1厘倍增至2厘，意味每年派息至少有兩厘。

螞蟻集團傳下周闖關 或抽緊銀根

輝立證券企業融資經理陳英傑認為，若史上集資王螞蟻集團再提速上市，若最快於下周成功闖關，市場憧憬或於11月左右出台，市傳在港IPO籌募逾千億元；萬一跟iBond撞期抽資，可能令頭寸稍緊。

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iBond下周五（10月23日）正式開售，11月5日截止，11月12日公布分配結果，16日暗盤出場，翌日（17日）在港交所 （00388） 掛牌。業界由此推斷，新債凍結資金大概於11月中才開始回籠。

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光大新鴻基財富管理策略師溫傑預計，政府今年把iBond的發行額由百億元加碼至150億元，相信仍獲超購。陳英傑補充，短期拆息將備受螞蟻集團何時招股所左右，相信短息將甚波動，或呈現短暫抽緊銀根的水緊局面，業界又再須為孖展撲水。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源