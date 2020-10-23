【新股IPO】新東方傳最快下周香港IPO 集資至少78億元

▲ 新東方傳尋求下周通過港交所上市聆訊。

中概股新東方（美：EDU）據報最快下周在香港第二上市，彭博社報道，新東方香港上市聆訊於周四（22日）舉行，公司香港上市計劃集資至少10億美元（約78億港元），美國銀行、瑞信、瑞銀為聯席保薦人。

新東方為內地教育培訓龍頭，於2006年赴美國紐交所上市，在美股年內累升42%，最新市值為273億美元（約2,116億港元）。新東方分拆的新東方在綫 （01797） 則於去年3月在港掛牌，至今累升1.6倍。

不過，新東方截至8月底財年首季營收、利潤均錄得下滑，收入按年跌8%至9.86億美元，Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年跌2成至1.8億美元，主要受疫情打擊。

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編輯：陳健婷