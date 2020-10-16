【數據處理】VMware推Project Monterey　減CPU數據處理負荷

▲ VMware近日就宣布Project Monterey，減輕CPU負責的工作。

數據已經成為現時企業最具價值資產，企業開始不斷從數據中發掘洞見（insight），而CPU的負荷亦愈來愈大，VMware近日就宣布Project Monterey，減輕CPU負責的工作。

據了解，Project Monterey中，VMware就擴展Cloud Foundation，在伺服器CPU上保持運算虛擬化，將網絡和儲存I/O功能卸載至SmartNIC CPU當中，可讓應用程式使用更大的網絡頻寬作數據分析，同時亦能減少伺服器CPU週期，以獲得更佳應用效能。

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VMware營運總監Rajiv Ramaswami表示，未來CPU、GPU以致數據處理器（DPU）將逐步虛擬化，而又因為人工智能等應用，企業對數據處理的負荷愈來愈大，基礎設施層面上，將CPU、GPU的能力分享開去，減低處理器的運算負擔，將會愈來愈普遍。

VMware香港及澳門技術總監黃循隨表示，從前企業將人工智能、網絡、安全等服務，都放到伺服器運行，無疑讓CPU處理器負擔增大。「Project Monterey計劃下，則可以將網絡、儲存和安全等功能與主要伺服器分離，從而減輕處理負荷，分出更多效能予數據分析。」

▲ VMware香港及澳門技術總監黃循隨表示，每個SmartNIC都可以運行功能齊全的狀態防火牆和高級安全套件，可讓企業根據應用對效能、可用性和安全的需求，調整其數據中心、雲端或邊緣環境。（李彥煒攝）

黃補充，每個SmartNIC都可以運行功能齊全的防火牆和高級安全套件，可讓企業根據應用對效能、可用性和安全的需求，調整其數據中心、雲端或邊緣環境。

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記者：李彥煒