【大灣區】新世界擬斥100億元發展深圳太子灣綜合項目　打造Victoria Dockside 2.0

▲ 新世界預期，深圳太子灣項目可吸引超過500個頂級租戶進駐，為集團帶來可觀的租金回報。

新世界發展 （00017） 近年積極發展深圳太子灣項目，新世界計劃斥資超過100億元，將太子灣打造成大型一站式綜合項目，坐落蛇口全新建造的郵輪碼頭旁，發展總樓面面積達390萬平方呎，落成後料將成為深圳最大海濱文化商業區。太子灣整個綜合項目預期於2024年分階段落成，冀成深圳海濱的新地標。

新世界早前證實將再捐出兩幅地皮，詳見【下一頁】

太子灣項目料吸引超過500個租戶進駐

新世界表示，太子灣項目以文化生活為主軸，擁有K11文化藝術購物中心、以家庭親子教育為主題的Discovery Park，及多元文化藝術空間，洋溢藝術文化氣氛，項目同時加入海濱商業街、五星級酒店，及高達380米的甲級寫字樓，加上周邊的國際級醫院及教育配套，屬罕有而完善的大型社區，預期可吸引超過500個租戶進駐，為集團帶來可觀的租金回報，其租金表現可將成南山區之首。

「集團將引入國際頂尖藝術設計風格，加入環保健康元素，以香港的旗艦項目Victoria Dockside維港文化匯為藍本，建構Victoria Dockside 2.0，為大灣區帶來首個循環經濟圈以及文化零售體驗。」

新世界強調對香港有感情，未來會繼續投資，詳見【下一頁】

新世界未來陸續展開6個舊城改造項目

新世界的太子灣‧灣璽公寓推出兩座建築面積約240至398平方米的商務公寓，平均單位售價超過2,000萬元人民幣，加上兩棟甲級寫字樓，銷售總額逾90億元人民幣，反映市場對太子灣項目反應熱烈。

另方面，新世界將在未來陸續展開六個舊城改造項目，包括位處深圳羅湖區文錦渡口岸經濟帶、深圳南山區西麗、廣州荔灣區山村、廣州海珠區南箕村、廣州增城區塔崗村及廣州增城區荔城街夏街村，總樓面面積合共180萬平方米，預計2022年開始陸續納入土地儲備。

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編輯：陳韻妍