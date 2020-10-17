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【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜

環球政經 15:00 2020/10/17

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新冠肺炎疫情持續，出外旅行變得遙遙無期，Staycation或者是其中一個選擇讓大家止一止旅行癮。跟據Tripadvisor網站按世界各地旅客評分所設的「Travellers' Choice 至尊獎」，得出全球25大最佳酒店，其中只有一間香港酒店上榜，是位於金鐘的奕居（The Upper House），全球排名第6位。

【著數優惠】 入住九龍城酒店每晚只係300蚊  Staycation抵到爛之選 官網訂房可獲免費升級【下一頁

833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店   尋找旅行的感覺【下一頁

查看奕居客房

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    +9
    +8

若按地區分類，奕居位列中國25大最佳酒店的榜首，另外亦有其他6間酒店打入中國25大酒店的排名中。

排名分別如下：

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    +4
    +3

 

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責任編輯：楊子瑩

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