【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜

下一篇文章
【利財筆記】林本利：不懂換馬 十載一場空
新冠肺炎疫情持續，出外旅行變得遙遙無期，Staycation或者是其中一個選擇讓大家止一止旅行癮。跟據Tripadvisor網站按世界各地旅客評分所設的「Travellers' Choice 至尊獎」，得出全球25大最佳酒店，其中只有一間香港酒店上榜，是位於金鐘的奕居（The Upper House），全球排名第6位。
【著數優惠】 入住九龍城酒店每晚只係300蚊 Staycation抵到爛之選 官網訂房可獲免費升級【下一頁】
833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺【下一頁】
查看奕居客房
若按地區分類，奕居位列中國25大最佳酒店的榜首，另外亦有其他6間酒店打入中國25大酒店的排名中。
排名分別如下：
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：楊子瑩