【清酒新世界@iM網欄】釀製．六 酒母煲湯法

說了那麼多關於製造清酒需要的主要材料後，是時候到主角出場了，不知道大家有沒有煲過湯？通常煲湯會加水在大鍋中，然後把所有準備好的材料放進，我相信這個已經是最貼近現實及容易想像出的畫面，其實釀造清酒與煲湯貌似差不多，雖然也有少許不同，但看起來就一樣了，這便是製造酒母的煲湯法，哈哈......這個步驟稱為「三段仕込み」，在中文翻譯過來就是三階段製程。

將酒母或酛放到大桶缸，加入掛米、米麴及水，此混合液稱為醪或Moromi。三階段製程是釀造清酒的方法之一，這種傳統工法在江戶時代已有，並且沿用至今。一共分開三個步驟，第一個步驟添加米麴，第二個步驟添加蒸米，最後步驟就是加水，會分開三次來添加，次序就如上文所說。

下一篇我會深入介紹「三段仕込み」，還有一些古老清酒釀造法。事不宜遲，今天介紹一間比較特別的酒藏，大家知不知道在古時是沒有女杜氏，即女釀酒師，某程度上是因為日本本土文化偏向重男輕女的關係，但當然這個現象在近代有所改善，雖然全國來計女杜氏就只有大約25人，而且釀酒業來說基本上以男性工作為主，可想而知女性能夠突圍而出是需要付出更多的努力及勇氣，以及更長的時間才能建立在清酒界的地位，女杜氏都是值得被敬畏的！

今天要介紹的信州亀齢就是日本少數由女性主理的酒藏，岡崎美都里小姐是藏主，也是全日本約25位女杜氏之一，在今年初本人去探望她的時候，她還是對排名沒有一點興趣，但有驚喜的是酒藏榮幸地在日本酒酒評紀錄網站「Sake Time」的全國排名晉升到第五名，排名已經超越了一些在香港我們比較熟悉的清酒品牌，這也包括新政、赤武、作、風の森、Ohmine等等......當然清酒都是因個人口味而定，但我認為信州亀齢是一定不能錯過的。

先介紹一下信州亀齢的出品「ひとごこち純米吟醸」，這款使用人心地酒米來釀製的純米吟釀，口感帶點微碳酸，飽和的果香，帶點士多啤梨瑞士糖的風味，簡直是瞬間帶我回到去小時候，有一種返老還童的感覺！位於尖沙咀K11 Musea的Sake Moment屬信州亀齢的香港代理，所以不論是上述的純米吟醸酒還是信州亀齢其他款式的清酒，歡迎到小店碰一下運氣，你可能會遇到其他適合自己的清酒！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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