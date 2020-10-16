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2020年全球最「有型」社區 香港哪個區榜上有名？

環球政經 17:45 2020/10/16

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知名獨立媒體《Time Out》公布2020年全球最「有型」社區。在排行的40個「有型」社區當中，香港的深水埗榜上有名，排名第三。

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《Time Out》訪問全球超過 3.8萬名市民，根據本土文化、氣氛環境、美食及娛樂，以及社區提供的支持及友好舉動等，選出他們最嚮往度過時光的城市。

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名單中排名第一的是西班牙巴塞隆拿的 Esquerra de l'Eixample。報告指，在全球受新冠肺炎困擾的時間，舉辦不同鄰里活動，例如民眾會在自己的露台舉辦舞蹈聚會，展現難以置信的社區精神。其次是美國洛杉磯市中心，除了疫情，報告特別提到今年洛杉磯經歷多個悲痛時刻，包括悼念球星高比拜恩（Kobe Bryant）、弗洛伊德被槍殺引發的種族平權示威等，但社區文化有助於凝聚，讓民眾走得更近。

第三名則是香港的深水埗。深水埗被形容為香港最舊的社區之一，區內有大量傳統店鋪，隨著近年不少年輕藝術家進駐，讓該區的新舊文化融合，結成嶄新的景象。區內亦有店鋪因著病毒大流行而轉型，由旅舍化身為錄音室，又開放予無家者居住。

榜上亦不乏其他鄰近的國家地區，包括排行第七的上海陝西北路/康定路、二十九的新加坡武吉士、三十的台北公館及三十四的東京橋兜町。

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撰文 : 林展鋒

美國 文娛藝術 美食 洛杉磯 巴塞隆拿 西班牙 深水埗 新冠肺炎疫情

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