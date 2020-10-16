【零售寒冬】佐丹奴上季銷售額跌31%　今季取決台灣、內地銷售復甦

▲ 佐丹奴截至9月底止三個月，銷售額為7.4億元，按年跌31.2%。

佐丹奴 （00709） 公布，截至9月底止三個月，銷售額為7.4億元，按年跌31.2%，下降幅度較第二季的54.6%顯著收窄，可比較門市銷售額增長率為負25.1%，去年同期為10.3%。佐丹奴收報1.33元，升0.8%。

季內，內地銷售額的下降幅度收窄至24%，錄得1.6億元，而網上業務錄得正面增長。佐丹奴表示，台灣業務保持強勁的銷售勢頭，已追上去年同期水平，錄得1.3億元。

佐丹奴稱，第四季度的銷售業績將很大程度取決於台灣及內地銷售復甦的可持續性，到目前為止均顯示出良好跡象。鑑於持續的旅遊限制導致來訪旅客缺少以及限制社交距離措施所影響，預期香港及澳門的銷售仍然疲弱。

上季港澳市場的銷售額則按年跌64%至6100萬元。佐丹奴指，印尼的銷售亦持續受到新型冠狀病毒病大流行的打擊。不過，所有市場包括港澳以及印尼在內的網上業務已顯著改善。泰國及新加坡的銷售下降已逐漸減少，而中東業務於封城解除後也開始復甦。

今年首9個月集團銷售額為21.5億元，按年跌40.5%，其中港澳跌55.6%，內地跌38%，台灣跌13.5%。

截至今年9月底止，佐丹奴共有2167間門店，按年淨減少213間。期內，港澳分店減少10間至65間，內地的加盟店及直營店分別減少95間及42間，至536間及234間。

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編輯：袁諾曦