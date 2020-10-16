WTO准歐盟向美國加徵關稅 特朗普：將加倍奉還

世界貿易組織（World Trade Organization）容許歐盟對價值40億美元的美國產品加徵關稅。美國總統特朗普回應指，若歐盟落實這樣做，美國將會加倍奉還。

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世界貿易組織懲罰華府早前向飛機製造商波音（Boeing）補貼，批准歐盟向美國產品包括飛機、煤炭、農產品和海鮮加徵關稅，據報歐盟已制訂產品清單，並將於美國總統大選後公布。歐盟又呼籲美國，取消去年對歐盟的關稅政策，讓雙方在政治及經濟上爭取正面動力。

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特朗普在白宮回應表示，若果歐盟選擇反擊，華府將加倍還擊，這將並不是歐盟想看到的事。路透社引述知情人士指，美國有提出化解糾紛的建議，包括若空中巴士願意向歐盟發還數以十億美元的資助，華府將撤銷對歐盟商品實施的關稅。

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