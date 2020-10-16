【周末好去處】「香港博物館節2020」夥意大利及澳門博物館新「搞作」  涵蓋文物復修

▲ 今年博物館節與意大利和澳門的博物館合作，舉行為期超過兩個月活動。

康樂及文化事務署（康文署）現正舉辦「香港博物館節2020」（又稱，博物館節）。今年博物館節與意大利和澳門的博物館合作，以「快遞」為主題，結合線上和線下的節目和活動，舉行為期超過兩個月，涵蓋文化、歷史、藝術、電影、科學、天文和文物復修等。

線上活動除了講座外，還設有以「作客—羅屋虛擬遊」為題的虛擬導賞，介紹十八世紀時期，客家人以柴灣其中一個落戶點，羅屋則是當時建立的民居。展示羅屋的建築特色、內部結構，以及傢俬擺設及農具，帶出背後的人文情懷小故事。

【周末好去處】Oasis Bar & Grill重新營業 推限時優惠10月網上訂座88折

看得又買得 百本圖錄、論文集半價發售

市民看完展覽，更可透過圖錄的刊物深度研究和欣賞藝術、文化與歷史，皆因今年博物館節嘗試「博物館精選好書半價特賣」。博物館挑選100本展覽圖錄和研究論文集，分別在香港藝術館、香港文化博物館、香港歷史博物館和香港電影資料館半價發售。

市民亦可透過指定網購平台，訂購書籍。同時，為配合今次半價特賣活動，將有四場「館長好書介紹講座系列」，由博物館館長與公眾對話。想知道更多詳情，可瀏覽香港博物館節網頁。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文