▲ 北韓閱兵上消失的「第六軍團」 25年前密謀政變（圖輯）

南韓媒體報道，北韓最近似乎換走大批軍團長級的指揮官。北韓10月10日凌晨在平壤金日成廣場舉行建黨75周年的閱兵儀式，根據當日下午播出的片段，詳細介紹了各個部隊及其指揮官，但不包括「第六軍團」和「第十一軍團」。

北韓建黨閱兵儀式圖輯：

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南韓的《中央日報》報道，北韓公開介紹陸軍部隊第一至十二軍團，以及平壤防禦軍團等13個軍團中的11個。惟缺少第六軍團和第十一軍團的介紹，而南韓官員指出，自90年代發生了「第六軍團事件」後，北韓剔除了第六軍團的編制。

「第六軍團事件」是指1995年駐紮在北韓咸鏡北道清津地區的第六軍團，意圖發動軍事政變一事。當時，以第六軍團政治委員為首的指揮官和行政人員，意圖推翻已故領袖金正日的政權，但事情敗露後遭到鎮壓。

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另外，報道稱，第十一軍團又稱「暴風軍團」，為北韓的特種部隊；閱兵儀式上唯一沒有公開指揮官的「萬能戰隊、特種作戰軍團」就是指第十一軍團。

分析推測，北韓切換了大批指揮官，除了康磐石革命學院院長李恩京等少數人，大部分出場的指揮官均不在2018年閱兵儀式之列；連負責管理核導武器的戰略軍司令官也換了人。

責任編輯：鄧燕君