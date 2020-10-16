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【新冠疫情】新增確診7宗　過去6天平均每日有幾多宗?

環球政經 17:53 2020/10/16

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衛生防護中心今日公布，本港新增7宗確診，1宗為是源頭不明的本地個案，其餘是輸入個案。該１宗源頭不明個案，患者是香港心理衞生會的28歲社工，服務李鄭屋宿舍院友。患者居於將軍澳景林邨，傳染期間曾到過土瓜灣的教會，潛伏期與朋友到高山劇場「康姨小廚」食飯，亦有打籃球及學結。此外他本月12日曾與8名院友及職員等踏單車，全部已被列為密切接觸者需檢疫。

【美國疫情】電視台答問會隔空辯論 拜登批評特朗普無認真應對疫情【下一頁

【法國疫情】再次進入緊急狀態! 首都巴黎等多地周未起實施宵禁【下一頁

按衛生防護中心資料，最近 7 天即10 月 9 至 15 日，每天平均有 7.4 宗個案的報告。前一個 7 天時段即10 月 2 至 8 日每天平均有 9.1 宗個案。

近兩周出現染疫群組China Secret及國寶之家，確診人數至周四（１５日）分別為１５人及１８人。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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